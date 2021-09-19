"Единая Россия" набирает больше 41% после обработки 15% голосов

"Новые люди" опережают "Справедливую Россию"

Участковые комиссии обработали уже 15% протоколов на выборах в Госдуму. Обновленные результаты приводит ЦИК.

Согласно данным комиссии, лидерство сохраняет "Единая Россия". За партию проголосовали 41,19% избирателей.

На втором месте - КПРФ с 23,90% голосов. Следом идет ЛДПР. За партию Жириновского проголосовали 9,07% избирателей. Четвертую строчку занимает партия "Новые люди" с результатом 7,32%.

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