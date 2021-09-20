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В Госдуму восьмого созыва проходят пять партий

00:13
  • понедельник
  • 20 сентября 2021

Лидирует "Единая Россия", пятипроцентный барьер преодолели "Новые люди"

В России завершилась масштабная, как по охвату, так и по длительности, федеральная кампания по выборам депутатов Госдумы восьмого созыва. Страна избрала новый состав парламента, который будет работать пять лет.

ЦИК уже подсчитал четверть голосов. По предварительным данным, на выборах побеждает "Единая Россия". Партия набирает 44,26% голосов после обработки 25,03%.

КПРФ набирает 22,31%, ЛДПР - 8,50%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 6,58%. "Новые Люди" набирают 6,58% голосов.

 

 

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