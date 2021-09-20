Собянин: явка на выборах в Госдуму в Москве составила около 50%

Москвичи показали небывалую активность

Явка на выборах в Госдуму в Москве составила около 50%. Об этом сообщил Сергей Собянин. По его словам, москвичи продемонстрировали небывалую активность. Он поздравил "Единую Россию" с лидерством на выборах.

"Сегодня закончились выборы в парламент. Важнейшие выборы, которые определят судьбу нашего города, судьбу нашей страны, ее стратегию в развитии, ее суверенитет, экономику, социальную защиту граждан. Спасибо тем, кто проголосовал за "Единую Россию". Спасибо тем, кто пришел на выборы и проявил свою гражданскую позицию", - сказал Собянин.

Выборы в Госдуму проходили в России 17-19 сентября. После подсчета 25% голосов, лидирует "Единую Россию". Кроме того, в нижнюю палату парламента, вероятно, пройдут пять партий, в том числе "Новые люди".

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