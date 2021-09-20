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Общественный штаб рассказал о подсчете голосов с "отложенным решением"

08:18
  • понедельник
  • 20 сентября 2021

На допроверки потребуется время

Общественный штаб рассказал о том, как проверяют голоса с "отложенным решением". Там сообщили ,что они будут дополнительно пересчитаны, чтобы убедиться в корректности результатов.

В свою очередь руководитель штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов отметил, что данные по тем, кто открыл бюллетень один раз, уже готовы.

"А вот голоса тех, кто возвращался к бюллетеню и мог менять свое решение, система сейчас проверяет, чтобы учесть именно последний голос", - рассказал Венедиктов.

Дополнительная проверка такого большого объема данных потребует времени, однако она необходима, чтобы еще раз удостовериться в прозрачности подсчета результатов голосования.

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