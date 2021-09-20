ЦИК обработал более 70% бюллетеней на выборах в Госдуму

Партия "Единая Россия" сохраняет лидерство с 48,85% голосов

Партия "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в Госдуму восьмого созыва с 48,85% голосов. Об этом свидетельствуют результаты обработки 73,27% протоколов избирательных комиссий, опубликованных Центризбиркомом в понедельник, 20 сентября.

Пятипроцентный барьер для прохождения в нижнюю палату российского парламента преодолевают еще четыре партии: КПРФ (20,11%), ЛДПР (7,63%), "Справедливая Россия – За правду" (7,41%), "Новые люди" (5,48%).

Центральная избирательная комиссия продолжает обработку протоколов участковых избирательных комиссий, данные публикуются на официальном сайте ЦИК.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал, что в столице явка на выборах составила около 50%. По его словам, москвичи продемонстрировали небывалую активность. Он поздравил "Единую Россию" с лидерством на выборах.

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