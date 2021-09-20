Крым: как на полуострове прошли выборы в Госдуму

Проголосовать там можно было онлайн

Насколько удобен механизм "Мобильный избиратель" смогли убедиться те, кто находился на отдыхе или на лечении в Крыму. Избирательные участки там развернули в санаториях, в аэропорту и даже на популярных туристических маршрутах. Кроме того, Севастополь - один из семи регионов, где можно было сделать свой выбор онлайн.

Подробности - в репортаже собственного корреспондента "ТВ Центра" в Крыму Никита Васильев (см. видео).

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