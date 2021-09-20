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Извержение вулкана на Канарах сняли на видео

08:39
  • понедельник
  • 20 сентября 2021

Последний раз он извергался 50 лет назад

Более 5 тысяч человек, в том числе 500 туристов эвакуированы из опасной зоны извержения вулкана на испанском острове Ла Пальма, он входит в Канарский архипелаг. По последним сообщениям, никто из людей не пострадал.

Задействованы военные. Для  жителей подготовлены специальные убежища. Тем временем раскалённая лава уже достигла населённых пунктов и перекрыла несколько дорог.  Из-за извержения власти Испании вынуждены были закрыть авиасообщение с тремя канарскими островами.

О предстоящем стихийном бедствии вулканологи предупредили заранее. На острове зафиксировали усиление сейсмической активности. Последний раз вулкан Кумбре-Вьеха извергался в 1971 году.   

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