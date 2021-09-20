Реконструкция длиною в 20 лет: как преобразилась Павелецкая площадь

Работы еще не завершены

Ждали без малого 20 лет. В Москве на Павелецкой площади открылся ландшафтный парк. Горожане признаются, что видеть вместо унылого забора благоустроенную зону отдыха непривычно. Итоги работ вместе с москвичами оценил мэр Сергей Собянин. Проект пока рано считать полностью законченным - в помещениях под землёй ещё идут работы.

Казалось, проще попасть в Зазеркалье, чем дождаться завершения долгостроя на Павелецкой площади. Чего только не хотели сделать здесь за 20 лет: и парковку, и торгово-развлекательный центр. Котлован вырыли быстро, но дальше дело не шло. То инвестор обанкротится, то финансовый кризис помешает. Одно время на этом месте грунтовые воды образовали гигантское озеро, которое называли грязной лужей. Теперь от неё не осталось и следа. Здесь будет ландшафтный парк.

На 3 гектарах уже начали высаживать деревья и кустарники, но главным украшением площади является красавец-фонтан в центре открытого амфитеатра. В парке предусмотрены пешеходные маршруты и велодорожки, зоны для активного и спокойного отдыха. Будут открыты кафе и рестораны с уютными террасами. И хотя проект готов пока только на 90%, москвичи уже по достоинству оценили изменения.

Самой сложной задачей при реконструкции было не испортить исторический облик Павелецкой площади. Долгое время строительные заборы скрывали великолепное здание одного из самых старых железнодорожных вокзалов столицы. С 1900 года он назывался Саратовским, а в 20-е стал именоваться Ленинским в память о прибытии сюда из Горок гроба с телом вождя революции. Впрочем, это название не прижилось, а закрепилось нынешнее - Павелецкий. Ведь именно поселок Павелец в Рязанской области являлся конечной точкой железнодорожной ветки из Москвы. За свою историю здание переживало несколько наводнений, а окончательный вид Павелецкий вокзал приобрел после генеральной реконструкции в конце 80-х. Тогда его значительно расширили, а внутри появился вестибюль станции метро "Павелецкая". И в этом заключалась еще одна сложность при строительстве нового торгового центра, который решено было спрятать под землю на 25 метров.

Визитной карточкой пятиэтажного подземного комплекса станут входные группы со стеклянными навесами, которые укрывают лестницы, ведущие вниз. Ещё будут входы с двух станций метро. Для автовладельцев предусмотрена парковка на 300 машиномест. При этом проектировщики учли все пожелания искусствоведов, которые сильно переживали, что современные конструкции не впишутся в уникальный архитектурный ансамбль вокруг Павелецкого вокзала.

"Площадь ценна тем, что здесь весь портрет градостроительный Москвы за последние 100 с лишним лет. Выбран был, на мой взгляд, самый оптимальный вариант с малыми архитектурными формами и наземными сооружениями, которые оформили эту площадь, и не нанесли урон тому, что здесь было сформировано ", - говорит старший научный сотрудник музея Москвы Денис Ромодин.

Центральную часть нового парка на Павелецкой площади в пятницу открыл мэр Москвы. Сергей Собянин высоко оценил качество проделанных работ.

"Самое главное, что здесь создаётся первоклассное общественное пространство, которое будет работать на все прилегающие районы, будет гордостью нашего города и одной из лучших современных мест, где с точки зрения эстетики и функционального наполнения", - сказал мэр.

Одновременно со строительством парка была проведена реконструкция трамвайных путей, изменена схема движения транспорта вокруг Павелецкой площади. Полное окончание работ по благоустройству парка и открытие торгового центра запланировано на конец ноября.

Артем Широков, Егор Хлябич, Андрей Талалай. "ТВ-Центр".

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