Дмитрий Медведев приболел

У него сильный кашель

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев не смог приехать в штаб партии после завершения выборов в Госдуму по причине болезни. Об этом сообщил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак.

Турчак рассказал, что у Медведева сильный кашель.

"Он приболел. Просто сильный кашель. Надеюсь, что он скоро поправится", - сказал Турчак, его слова приводит РИА Новости.

В "Единой России" накануне сообщили, что Дмитрий Медведев проголосовал на выборах онлайн. Также поступили Владимир Путин, который почти неделю находится на самоизоляции из-за болеющих коронавирусом в его окружении, премьер-министр Михаил Мишустин и мэр столицы Сергей Собянин.

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