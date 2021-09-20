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Дмитрий Медведев приболел

09:25
  • понедельник
  • 20 сентября 2021

У него сильный кашель

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев не смог приехать в штаб партии после завершения выборов в Госдуму по причине болезни. Об этом сообщил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак.

Турчак рассказал, что у Медведева сильный кашель.

"Он приболел. Просто сильный кашель. Надеюсь, что он скоро поправится", - сказал Турчак, его слова приводит РИА Новости.

В "Единой России" накануне сообщили, что Дмитрий Медведев проголосовал на выборах онлайн. Также поступили Владимир Путин, который почти неделю находится на самоизоляции из-за болеющих коронавирусом в его окружении, премьер-министр Михаил Мишустин и мэр столицы Сергей Собянин.

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