Система "оплаты лицом" заработала на всех линиях метро Москвы

Прорабатывается возможность запуска Face Pay на МЦК, МЦД и наземном транспорте

Пассажиры Московского метрополитена получили возможность оплачивать проезд с помощью системы Face Pay ("оплата лицом") на всех линиях подземки. Об этом в понедельник, 20 сентября, рассказали в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

К тестированию системы подключили еще пять станций. Таким образом, к настоящему времени система Face Pay доступна на 14 линиях и 241 станции метрополитена.

Заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил, что столица стала первым городом в мире, где услуга распознавания лиц для оплаты проезда используется в таком масштабе.

По результатам тестирования системы столичные власти будут готовы запустить инновационный сервис для всех пассажиров метро. Кроме того, прорабатывается возможность запуска Face Pay на МЦК, МЦД и наземном транспорте.

По поручению мэра Москвы скоро будет представлена система скидок для пользователей сервиса "оплаты лицом", рассказал Ликсутов.

Проход через турникеты с использованием системы Face Pay в метро осуществляется там, где на полу имеется круглый черный стикер. На Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях акция "Время ранних" действует и для тестировщиков Face Pay (проезд стоит 23 рубля вместо 46 рублей), сообщается на официальном сайте Московского метрополитена.

1 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что система распознавания лиц Face Pay позволит упростить вход в метро. Для этого москвичам необходимо скачать специальное приложение, сфотографировать себя и отправить снимок.

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