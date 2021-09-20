"Единая Россия" получит 315 мандатов в Госдуме

Партия набирает более 48% голосов по результатам выборов

Представители "Единой России" получат 315 мандатов в Госдуме восьмого созыва. Об этом в понедельник, 20 сентября, рассказал секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

По словам Турчака, голосование проходило в конкурентной и честной борьбе, по итогам которой "Единая Россия" одержала чистую и убедительную победу. Он также назвал прошедшую избирательную кампанию одной из самых прозрачных.

Секретарь генсовета ЕР напомнил, что подведение результатов голосования на парламентских выборах продолжается, однако по состоянию на утро 20 сентября "Единая Россия" набирает более 48% голосов избирателей.

Это означает, что партия получает 120 мандатов по партийным спискам. Кроме того, кандидаты ЕР одерживают победу в 195 одномандатных избирательных округах.

Таким образом, "Единая Россия" вновь получает конституционное большинство в Госдуме (более 300 мандатов из 450), сообщает РИА Новости.

Преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму наряду с ЕР удалось еще четырем партиям: КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду", "Новые люди".

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