ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Последние шесть квартир разыграли среди онлайн-избирателей в Москве

09:48
  • понедельник
  • 20 сентября 2021

Для получения приза нужно активировать код из СМС до 30 сентября

В понедельник, 20 сентября, состоялся третий, заключительный, розыгрыш призов среди участников онлайн-голосования в Москве. Он прошел в рамках акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов".
Выигравшие автомобили участники онлайн-голосования рассказали о своих эмоциях

В ходе третьего розыгрыша определились обладатели еще шести однокомнатных квартир в столице. Победителей выбрал генератор случайных чисел. Квартиры достались обладателям кодов 5963330626, 4706164393, 7398197552, 5933361278, 5178581229, 1300679858.

Чтобы получить приз, необходимо активировать выигрышный код, полученный накануне голосования в СМС-сообщении, до 30 сентября на сайте ag-vmeste.ru.

Всего среди участников онлайн-голосования в Москве разыграли 21 квартиру и 100 автомобилей. Также у проголосовавших в дистанционном формате была возможность выиграть призовые баллы, которые можно потратить у партнеров программы "Миллион призов". В частности, победители смогут приобрести кольцо с бриллиантом, норковую шубу или кожаную куртку.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Программа "Миллион призов"
Программа "Миллион призов"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.