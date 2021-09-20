Последние шесть квартир разыграли среди онлайн-избирателей в Москве

Для получения приза нужно активировать код из СМС до 30 сентября

В понедельник, 20 сентября, состоялся третий, заключительный, розыгрыш призов среди участников онлайн-голосования в Москве. Он прошел в рамках акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов".

В ходе третьего розыгрыша определились обладатели еще шести однокомнатных квартир в столице. Победителей выбрал генератор случайных чисел. Квартиры достались обладателям кодов 5963330626, 4706164393, 7398197552, 5933361278, 5178581229, 1300679858.

Чтобы получить приз, необходимо активировать выигрышный код, полученный накануне голосования в СМС-сообщении, до 30 сентября на сайте ag-vmeste.ru.

Всего среди участников онлайн-голосования в Москве разыграли 21 квартиру и 100 автомобилей. Также у проголосовавших в дистанционном формате была возможность выиграть призовые баллы, которые можно потратить у партнеров программы "Миллион призов". В частности, победители смогут приобрести кольцо с бриллиантом, норковую шубу или кожаную куртку.

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