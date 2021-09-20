Появилось видео с места стрельбы в Пермском госуниверситете

Сообщается о четверых пострадавших

Неизвестный устроил стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного университета. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на очевидцев.

Часть студентов закрылась в аудиториях вуза. На кадрах, которые публикуют очевидцы в соцсетях, видно, что некоторые выпрыгивают из окон.

Администрация университета на официальной странице "ВКонтакте" сообщила, что неизвестный проник на территорию около 11 утра и устроил стрельбу на улице. Сообщается о четверых пострадавших. Руководство вуза призвало студентов закрыться в аудиториях, а тех, кто оказался на улице - немедленно покинуть территорию.

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