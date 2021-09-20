Россиянам спишут долги на 1,6 млрд рублей без суда

Списание осуществляется в рамках механизма внесудебного банкротства

Долги россиян на сумму более 1,6 млрд рублей будут списаны в рамках механизма внесудебного банкротства. Об этом в понедельник, 20 сентября, рассказал заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

Как уточнил представитель Минэкономразвития, за год после введения упрощенной процедуры банкротства (с 1 сентября 2020 года) поступило 12 тысяч соответствующих заявлений. По 5 тысячам из них была инициирована процедура внесудебного списания долгов. К настоящему времени она завершилась для 2,5 тысячи россиян, которые первыми подали заявки.

Для остальных заявителей еще не истек срок в 6 месяцев, по завершении которого гражданин будет признан освобожденным от обязательств согласно представленному им перечню долгов. В результате будет списано более 1,6 млрд рублей.

Торосов констатировал, что "новый институт банкротства состоялся", механизм развивается нормальными темпами. При этом, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, скачка банкротств у физических лиц не наблюдается.

Замглавы Минэкономразвития также рассказал, что эксперты совершенствуют процедуру внесудебного банкротства. В скором времени россияне получат возможность подать соответствующую заявку онлайн, через портал госуслуг.

Помимо этого предлагается увеличить сумму долгов, которые можно списать в рамках упрощенной процедуры, до 1 млн рублей. Основное обязательство останется в прежнем диапазоне — 50–500 тысяч рублей, а остальную часть составит налоговая задолженность граждан, пишут "Известия".

В Национальном бюро кредитных историй ранее рассказали, что среднее количество действующих кредитов у российского заемщика в августе 2021 года составило 2,1. Больше всего кредитов по количеству (но не по закредитованности) приходится на возрастной диапазон заемщиков 25—30 лет (2,3) и 30—40 лет (2,2). Меньше всего кредитов — у россиян в возрасте 60—65 лет и старше.

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