ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиянам спишут долги на 1,6 млрд рублей без суда

10:12
  • понедельник
  • 20 сентября 2021

Списание осуществляется в рамках механизма внесудебного банкротства

Долги россиян на сумму более 1,6 млрд рублей будут списаны в рамках механизма внесудебного банкротства. Об этом в понедельник, 20 сентября, рассказал заместитель министра экономического развития Илья Торосов.
Россияне взяли рекордный объем кредитов наличными

Как уточнил представитель Минэкономразвития, за год после введения упрощенной процедуры банкротства (с 1 сентября 2020 года) поступило 12 тысяч соответствующих заявлений. По 5 тысячам из них была инициирована процедура внесудебного списания долгов. К настоящему времени она завершилась для 2,5 тысячи россиян, которые первыми подали заявки.

Для остальных заявителей еще не истек срок в 6 месяцев, по завершении которого гражданин будет признан освобожденным от обязательств согласно представленному им перечню долгов. В результате будет списано более 1,6 млрд рублей.

Торосов констатировал, что "новый институт банкротства состоялся", механизм развивается нормальными темпами. При этом, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, скачка банкротств у физических лиц не наблюдается.

Замглавы Минэкономразвития также рассказал, что эксперты совершенствуют процедуру внесудебного банкротства. В скором времени россияне получат возможность подать соответствующую заявку онлайн, через портал госуслуг.

Помимо этого предлагается увеличить сумму долгов, которые можно списать в рамках упрощенной процедуры, до 1 млн рублей. Основное обязательство останется в прежнем диапазоне — 50–500 тысяч рублей, а остальную часть составит налоговая задолженность граждан, пишут "Известия".

В Национальном бюро кредитных историй ранее рассказали, что среднее количество действующих кредитов у российского заемщика в августе 2021 года составило 2,1. Больше всего кредитов по количеству (но не по закредитованности) приходится на возрастной диапазон заемщиков 25—30 лет (2,3) и 30—40 лет (2,2). Меньше всего кредитов — у россиян в возрасте 60—65 лет и старше.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Кошелек
Кошелек
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.