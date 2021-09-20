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СКР начал проверки по фактам нарушений на выборах

11:41
  • понедельник
  • 20 сентября 2021

Это спланированные атаки

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по всем фактам нарушений на выборах.
Общественная палата отметила беспрецедентный уровень вмешательства в выборы

Полицейские передали в СКР 77 заявлений. В частности, речь идет о кибератаках из-за рубежа на систему электронного голосования. Это спланированные атаки в информационном поле. 

"С одной стороны, это попытка помешать гражданам реализовать свои конституционные права, с другой, дискредитация органов государственной власти", - отметили в СК.

В ряде региональных следственных управлений уже начаты доследственные проверки, сообщили в СКР. Бастрыкин поставил работу на контроль в центральном аппарате.

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