СКР начал проверки по фактам нарушений на выборах

Это спланированные атаки

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по всем фактам нарушений на выборах.

Полицейские передали в СКР 77 заявлений. В частности, речь идет о кибератаках из-за рубежа на систему электронного голосования. Это спланированные атаки в информационном поле.

"С одной стороны, это попытка помешать гражданам реализовать свои конституционные права, с другой, дискредитация органов государственной власти", - отметили в СК.

В ряде региональных следственных управлений уже начаты доследственные проверки, сообщили в СКР. Бастрыкин поставил работу на контроль в центральном аппарате.

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