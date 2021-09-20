Напавший на университет в Перми задержан

В результате стрельбы есть погибшие
Сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека, который устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ).
Как сообщают СМИ, нападавший - 18-летний студент Тимур Бекмансуров. Его мотивы пока неизвестны. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц. Расследование передано в центральный аппарат СКР.
На текущий момент известно о более 10 пострадавших. В полиции сообщили, что есть и погибшие, однако не уточнили их количество.
Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. На территорию кампуса проник мужчина в маске и открыл огонь из травматического пистолета. Студентов и преподавателей попросили запереться в аудиториях.
Службы города и университета приведены в готовность. В восьмом корпусе университета проводится эвакуация.
UPD (10:37 мск): стрелок ликвидирован, сообщили в пресс-службе ПГНИУ.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram