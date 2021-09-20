Общественная палата отметила беспрецедентный уровень вмешательства в выборы

За три дня голосования было выявлено 14 тысяч фейков

В ходе парламентских выборов в России, которые прошли 17-19 сентября, был зафиксирован беспрецедентно высокий уровень внешнего вмешательства и фейков. Об этом в понедельник, 20 сентября, заявил председатель координационного совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич сообщил, что за три дня голосования было выявлено 14 тысяч фейков по данной теме. В предшествовавшие выборам дни таких фейков обнаружили 5 тысяч.

Малькевич подчеркнул, что динамика вбросов и фейков менялась ото дня ко дню в зависимости от того, как общество противодействовало "потокам этой лжи". Активное выявление фейков снижает их эффективность, цитирует главу рабочей группы РИА Новости.

При этом наблюдатели от общественных палат по всей России не зафиксировали серьезных нарушений на выборах в Госдуму, рассказала секретарь организации Лидия Михеева. Сообщения граждан касались в основном доступа наблюдателей и членов участковых избирательных комиссий к процедуре наблюдения за подсчетом голосов, корректности действий комиссий и соблюдения иных требований законодательства.

В ряде случаев сообщали, что ведется подсчет бюллетеней не отдельно по каждой кампании, а параллельно. На некоторых участках наблюдателей разместили далеко от места проведения подсчета голосов, из-за этого у них не было достаточного обзора.

Все нарушения удавалось оперативно пресекать, цитирует Михееву ТАСС.

Накануне старта трехдневного голосования, 16 сентября, в Совете Федерации обсудили вмешательство во внутренние дела России со стороны западных IT-гигантов. Генпрокуратура потребовала от Google и Apple удалить приложение, которое собирает персональные данные россиян для влияния на ход выборов.

При этом в Google пообещали рассмотреть претензию, а юристы Apple заявили, что соблюдают законы только той страны, где была создана их компания.

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