Как прошли трехдневные выборы в России

Жители нескольких регионов могли проголосовать онлайн

Впервые из-за пандемии россияне голосовали три дня. Кроме того, в некоторых регионах это можно было сделать дистационно. Только в Москве таким правом воспользовались около двух миллионов человек. Помимо депутатов Государственной Думы, в субъектах выбирали также губернаторов и представителей региональных заксобраний.

Главная политическая компания завершена. Многоуровневые выборы, то есть когда граждане отдавали свои голоса за кандидатов в Госдуму, местные собрания и губернаторов состоялись в 85 субъектах. Первыми закрылись участки на Дальнем Востоке и Чукотке. А накануне вечером - в Москве и центральных областях. ЦИК подсчитывает голоса. Уже понятно, что в Госдуму проходят пять партий. Возглавляет список лидеров – "Единая Россия". У нее от соперников большой отрыв.

На втором месте - уже традиционно КПРФ. За ней - либеральные демократы. На третьем - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". 5--процентный барьер преодолела партия "Новые люди." Для нее это уверенный дебют в политической кампании.

Голосование проходило три дня. И это позволило участвовать в выборах максимальному количеству граждан. Для ЦИК - опыт апробированный и наверняка будет использоваться и следующих кампаниях.

Явка по стране превысила 45 процентов. Самая высокая - в Чечне и Кабардино-Балкарии. Там на участки пришли более 70% жителей. Следом - Тыва – 67%. А в Москве в ходе электронного голосования свой голос дистанционно отдали более 96% жителей столицы.

"Важнейшие выборы, которые определяют судьбу нашего города, судьбу нашей страны. Её стратегию развития, её суверенитет, её экономику, социальную защиту граждан. Спасибо огромное всем, кто принял участие в этих выборах", - заявил Сергей Собянин.

Онлайн-голосование впервые проводилось одновременно в семи регионах Эксперимент доказал свою эффективность. И еще одна успешная технология - механизм "Мобильный избиратель". Она, по сути, заменила систему открепительных удостоверений. Это для тех, кто в дни голосования мог уехать в командировку или по неотложным делам.

"Конечно же, дистанционное электронное голосование будет развиваться. В первую очередь, в крупных городах, в городах-миллионниках. Поскольку, это, во-первых, удобно. Я всегда говорил, что проблема политического участия, то есть проблема явки избирателей, она, в первую очередь, зависит от возможности комфортно, удобно исполнить свой гражданский долг. И, конечно, дистанционное электронное голосование позволяет это сделать максимально удобно. Поэтому, конечно, дистанционное электронное голосование будет постепенно вытеснять традиционное, но, конечно, не такой быстрый процесс", - заявил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

В современных условиях, трехдневное голосование - это не только удобно, но еще и безопасно. Коронавирус до конца не отступил. А новый формат позволил рассредоточить потоки людей на избирательных участках, избежать массового скопления, больших очередей. В каждом из пунктов действовали уже привычные, но необходимые требования. Маски, перчатки, сантайзеры, социальная дистанция. В Твери выездная бригада избиркома, соблюдая все правила посещения перинатального центра, приехала к будущим мамам в палаты.

Мобильные группы приезжали ко всем, кто не мог придти сам. Инвалидам, пожилым, работникам предприятий непрерывного цикла. Сотрудники избиркомов отправлялись в отдаленные и труднодоступные районы: от стоянок оленеводов и рыбаков на Севере до затерянных в горах Кавказа аулов. Активно голосовали наши соотечественники за рубежом. От Европы до Афганистана. Во Франции, отдать свой голос пришел Жерар Депарьдье.

"Я здесь для того, чтобы сделать то, что должен сделать: проголосовать на выборах. Потому что я люблю Россию и мне небезразлично, что происходит в стране", - заявил он

За тем, как проходят выборы, внимательно следили иностранные наблюдатели - 245 человек из 59 государств. Они работали не только в Москве. но в регионах, которые сами захотели посетить. Зарубежные гости признают: голосование в России было прозрачным и демократичным.

"В целом, ситуация очень спокойная и всё очень хорошо организовано. Это разительно отличается от того, что мы привыкли видеть на Западе, и у нас конкретно в Италии. Обычно у нас все происходит очень хаотично. Здесь мы видим совсем другую картину", - восхищается итальянский журналист, эксперт Витторио Джильотти.

Это была, пожалуй, первая кампания, когда сами граждане отнеслись к выборам неординарно и творчески. Например, в Лениградской области мужчина пришел на участок с гусем. А на другой участок явился принц на коне. Конь, правда, оказался бумажный. Полиция к перфомансу отнеслась спокойно. В таком же режиме прошли и выборы. Серьезных нарушений, которые могли бы отразиться на итогах выборов, зафиксировано не было.

Тимур Абдуллаев, Александра Панина, Артем Боев. "ТВ Центр".

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