Коронавирусом в России заболели 19744 человека за сутки

Выздоровели 11992 человека

В России за минувшие сутки зарегистрировано 19744 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.



Скончались за сутки 778 человек, выздоровели 11992 заболевших.



Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 2469. В Московской области за сутки заболели 1098 человек, в Санкт-Петербурге - 1137.

За весь период пандемии в стране выявлено 7294672 случая инфекции. Умерли 198996 пациентов. Выздоровели 6510674 человека.

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