Россиянка скончалась во время полета из Антальи

Самолет экстренно сел в Сочи

Пассажирский самолет "Уральских авиалиний", выполняющий рейс Анталья-Екатеринбург, экстренно сел в аэропорту Сочи.

Как стало известно, "Интерфаксу", 62-летней пассажирке родом из Кургана стало плохо во время полета. Женщине оказали помощь на борту, но спасти ее не удалось.

"На борту воздушного судна женщине была оказана первая медицинская помощь членами экипажа и врачом из числа пассажиров. К сожалению, женщина скончалась до прибытия в аэропорт", - сказал представитель авиакомпании.

В настоящее время самолет готовится к взлету, чтобы продолжить полет в Екатеринбург.

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