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В Москве прошел последний розыгрыш призов среди участников онлайн-голосования

11:09
  • понедельник
  • 20 сентября 2021

За три дня победителями розыгрышей стали более 250 тысяч человек

В Москве в понедельник, 20 сентября, состоялся последний розыгрыш призов в рамках акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов".
Победители розыгрыша среди участников онлайн-голосования поделились впечатлениями

Определение победителей происходило путем случайного выбора из всех москвичей, проголосовавших онлайн на выборах депутатов Госдумы, Мосгордумы или муниципальных депутатов района Щукино в период с 20:01 18 сентября до 20:15 19 сентября.

20 сентября разыграли 37,5 тысячи призов: шесть однокомнатных квартир, 25 автомобилей, а также 10 тысяч, 25 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч призовых баллов (каждый балл равен 1 рублю). Их можно потратить на благотворительность или покупки у партнеров, среди которых — кафе, рестораны, продуктовые магазины, аптеки и другие организации.

Всего за три дня победителями розыгрышей призов стали более 250 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Электронное голосование проходило в Москве с 17 по 19 сентября. Жители столицы выбирали депутатов Госдумы, а в двух округах — еще и Мосгордумы (№19 — район Новогиреево, часть районов Вешняки и Ивановское, №37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского). Также в эти дни прошли выборы муниципальных депутатов в районе Щукино.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что явка избирателей на выборах в Госдуму в Москве составила около 50%. По его словам, москвичи продемонстрировали небывалую активность.

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