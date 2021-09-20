Путин выразил соболезнования семьям жертв стрельбы в Перми

По поручению президента в Пермь вылетели главы Минздрава и Миннауки

Президенту России Владимиру Путину доложили о стрельбе на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. Об этом в понедельник, 20 сентября, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По поручению Владимира Путина премьер-министр Михаил Мишустин направил в Пермь министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова и главу Минздрава Михаила Мурашко. Им предстоит организовать оказание помощи пострадавшим и родственникам погибших.

Глава государства глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких в результате этого происшествия, цитирует Пескова РИА Новости.

Стрельба в ПГНИУ в Перми произошла утром 20 сентября. На территорию кампуса проник мужчина в маске и открыл огонь из травматического пистолета. В результате погибли восемь человек, пострадали 24.

Нападавший ликвидирован, им оказался 18-летний студент Тимур Бекмансуров. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц. Расследование передано в центральный аппарат СКР.

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