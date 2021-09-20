В Прикамье в связи с трагедией отменили занятия в школах и колледжах

В образовательных учреждениях усилят меры безопасности

Пермские власти отменили занятия в школах, техникумах и колледжах после стрельбы в государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ).

Поручение отдал губернатор региона Дмитрий Махонин. "20 сентября отменены занятия в школах, техникумах и колледжах", - говорится в сообщении.

В Минобранауки региона отметили, что в этот день образовательные организации должны провести максимальную работу по усилению всех мер безопасности.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. На территорию кампуса проник мужчина в маске и открыл огонь из травматического пистолета. По последним данным Минздрава, восемь человек погибли. Еще 24 пострадали, из них 19 - с огнестрельными ранениями.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков, глава Минздрава Михаил Мурашко, а также бригада анестезиологов-реаниматологов, хирургов, травматологов федеральных учреждений вылетели в Пермский госуниверситет для помощи пострадавшим.

Нападавший ликвидирован. Им оказался 18-летний студент Тимур Бекмансуров. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц. Расследование передано в центральный аппарат СКР.

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