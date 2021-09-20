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В ЕР прокомментировали вероятность отказа Лаврова и Шойгу от мандатов

11:50
  • понедельник
  • 20 сентября 2021

Главы МИД и Минобороны входят в федеральный список партии на выборах в Госдуму

В "Единой России" обсуждается возможный отказ от депутатских мандатов глав Министерства иностранных дел и Минобороны Сергея Лаврова и Сергея Шойгу. Об этом в понедельник, 20 сентября, рассказал заместитель генерального секретаря партии Сергей Перминов.
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Лавров и Шойгу входят в федеральный список кандидатов "Единой России" на парламентских выборах, которые состоялись 17-19 сентября. В средствах массовой информации появились сообщения о том, что министры могут отказаться от депутатских мандатов.

Комментируя такие сообщения, Перминов отметил, что идут консультации, сообщает РИА Новости.

По результатам обработки более 90% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах в Госдуму уверенно лидирует "Единая Россия" с 49,66% голосов.

Президент России Владимир Путин ранее признался, что ему жалко отпускать Сергея Лаврова и Сергея Шойгу в Госдуму, поскольку они хорошо работают на своих постах и сполна справляются с обязанностями. При этом Путин подчеркнул, что окончательное решение министры должны принять самостоятельно.

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