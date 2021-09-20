Минсельхоз опроверг возможный дефицит гречки в России

Объемы производства полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка

Возможность дефицита гречки в России исключена. Об этом в понедельник, 20 сентября, заявили в Министерстве сельского хозяйства, комментируя сообщения о вероятной нехватке крупы в стране.

Согласно данным Росстата, летом 2021 года стоимость гречки в российских магазинах в среднем составляла 102,5 рубля за килограмм. Последний раз цены превышали сторублевую отметку в 2011 году. Некоторые производители гречки допустили, что подорожание продукта связано с его дефицитом, сообщает РБК.

Однако в Минсельхозе указали на достаточные запасы гречки в стране. Посевные площади под гречиху в 2021 году выросли на 12,1%, до 975,9 тысячи га. К 16 сентября было убрано около 30% площадей. Объемы производства покрывают спрос предприятий переработки, что позволяет в полной мере обеспечить потребности внутреннего рынка, подчеркнули в пресс-службе Минсельхоза.

По состоянию на 15 сентября цены производителей за неделю показали нулевую динамику. Стоимость гречневой крупы за неделю снизилась на 0,9% (+0,7% за месяц), сообщается на официальном сайте Министерства сельского хозяйства.

С 5 июня по 31 августа в России действовал запрет на экспорт гречихи, крупы грубого помола из гречихи и гречневого зерна. Эту меру ввели для сохранения необходимых объемов гречки на внутреннем рынке и недопущения резких колебаний цен.

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