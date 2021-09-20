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"Очень тихий мальчик": что известно об устроившем стрельбу в Перми

12:51
  • понедельник
  • 20 сентября 2021

Он планировал преступление несколько лет

Утром 20 сентября 18-летний студент Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) устроил стрельбу в своей альма-матер.
Опубликован предварительный список пострадавших при стрельбе в Перми

Тимур Бекмансуров учился на первом курсе юридического факультета. По словам одногруппников, был очень тихим и спокойным мальчиком.

За час до нападения Тимур оставил сообщение в социальной сети. В нем он написал, что не является экстремистом, а его преступление - не теракт. Он решился напасть на университет, а не на школу, потому что "школа была слишком неприятным местом для того, чтобы проводить в нем последние 10 минут своей жизни". Сейчас страница стрелка заблокирована.

Молодой человек готовился к нападению с 10 класса, долго копил на оружие. Как стало известно telegram-каналу Mash, Тимур легально приобрел турецкое гладкоствольное ружья Huglu Atrox T pump synthetic 12x76 510мм стоимостью около 20 тысяч рублей.

"Срок действия его разрешения истекал только в мае 2026 года" – рассказал ТАСС председатель комитета по информационной политике Госдумы Александр Хинштейн.

По данным СК, Бекмансуров жив и находится в критическом состоянии в больнице. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, он открыл огонь в сторону полицейского при задержании и был ранен ответным огнем. Ранее СМИ писали, что Бекмансурова ликвидировали.

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