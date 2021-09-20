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Опубликован предварительный список пострадавших при стрельбе в Перми

12:40
  • понедельник
  • 20 сентября 2021

Погибли восемь человек, десятки получили ранения

В результате стрельбы в Пермском государственном университете погибли восемь человек. Не менее 20 человек пострадали.
Путин выразил соболезнования семьям жертв стрельбы в Перми

Точное количество пострадавших только уточняются, однако СМИ уже публикуют списки*:

  • Дмитрий Булдаков,
  • Владимир Сорока,
  • Савелий Н.,
  • Артем Арданов.
  • Наталья Пантелеева,
  • Антон Грехов,
  • Файдар Бердыев,
  • Айбиби Саларова,
  • Александр Токарев.

В то же время MASH публикует следующий список пострадавших:

  • Андреев С.,
  • Сухарев А.,
  • Юматов С.,
  • Дмитриев А.,
  • Булдаков Д.,
  • Суслонов А.,
  • Шипигузов М.,
  • Сорока В.,
  • Обаит А.,
  • Волгаев В.,
  • Каримов Э.,
  • Еловикова Я.,
  • Азанов А.,
  • Нелюбин С.,
  • Сафарова,
  • Бердиев,
  • Сафаров
  • Косовицина.

* списки опубликовали портал ФАН и местное издание "В курсе".

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