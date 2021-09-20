Опубликован предварительный список пострадавших при стрельбе в Перми

Погибли восемь человек, десятки получили ранения
В результате стрельбы в Пермском государственном университете погибли восемь человек. Не менее 20 человек пострадали.
Точное количество пострадавших только уточняются, однако СМИ уже публикуют списки*:
- Дмитрий Булдаков,
- Владимир Сорока,
- Савелий Н.,
- Артем Арданов.
- Наталья Пантелеева,
- Антон Грехов,
- Файдар Бердыев,
- Айбиби Саларова,
- Александр Токарев.
В то же время MASH публикует следующий список пострадавших:
- Андреев С.,
- Сухарев А.,
- Юматов С.,
- Дмитриев А.,
- Булдаков Д.,
- Суслонов А.,
- Шипигузов М.,
- Сорока В.,
- Обаит А.,
- Волгаев В.,
- Каримов Э.,
- Еловикова Я.,
- Азанов А.,
- Нелюбин С.,
- Сафарова,
- Бердиев,
- Сафаров
- Косовицина.
* списки опубликовали портал ФАН и местное издание "В курсе".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram