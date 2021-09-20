Опубликован предварительный список пострадавших при стрельбе в Перми

Погибли восемь человек, десятки получили ранения

В результате стрельбы в Пермском государственном университете погибли восемь человек. Не менее 20 человек пострадали.

Точное количество пострадавших только уточняются, однако СМИ уже публикуют списки*:

Дмитрий Булдаков,

Владимир Сорока,

Савелий Н.,

Артем Арданов.

Наталья Пантелеева,

Антон Грехов,

Файдар Бердыев,

Айбиби Саларова,

Александр Токарев.

В то же время MASH публикует следующий список пострадавших:

Андреев С.,

Сухарев А.,

Юматов С.,

Дмитриев А.,

Булдаков Д.,

Суслонов А.,

Шипигузов М.,

Сорока В.,

Обаит А.,

Волгаев В.,

Каримов Э.,

Еловикова Я.,

Азанов А.,

Нелюбин С.,

Сафарова,

Бердиев,

Сафаров

Косовицина.

* списки опубликовали портал ФАН и местное издание "В курсе".

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