Кандидаты "Единой России" выиграли выборы в 199 одномандатных округах

Об этом свидетельствуют итоги обработки 95,01% бюллетеней

Кандидаты в депутаты Госдумы от партии "Единая Россия" одерживают победу в 199 одномандатных округах по результатам выборов, прошедших 17-19 сентября. Об этом свидетельствуют итоги обработки 95,01% протоколов участковых избирательных комиссий.

Так, телеведущий Евгений Попов побеждает на выборах в Кунцевском одномандатном округе Москвы с 35,17%. В Саратовском одномандатном округе № 163 спикер Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин набирает 72,11%.

По данным Центризбиркома, кандидаты КПРФ лидируют в девяти одномандатных округах, представители "Справедливой России – За правду" – в восьми. По одному кандидату-победителю в одномандатных округах — у ЛДПР, "Родины", "Гражданской платформы" и "Партии Роста".

Из числа самовыдвиженцев одерживают победу на выборах в одномандатных округах пять человек. В частности, в Москве публицист и телеведущий Анатолий Вассерман выигрывает выборы депутатов Госдумы в Преображенском одномандатном округе № 205, сообщается на официальном сайте Центризбиркома.

Ранее секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак рассказал, что партия получит не менее 315 депутатских мандатов. Это обеспечивает ей конституционное большинство в нижней палате российского парламента.

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