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Путин оценил результат "Единой России" на выборах

13:23
  • понедельник
  • 20 сентября 2021

Президент встретится с главами регионов и лидерами фракций по результатам выборов

Президент России Владимир Путин положительно оценивает результаты партии "Единая Россия" на прошедших парламентских выборах. Об этом в понедельник, 20 сентября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как прошли трехдневные выборы в России

Официальный представитель Кремля отметил, что перед "Единой Россией" стояла задача подтвердить свое лидерство — "эта задача, безусловно, выполнена".

По словам Пескова, итоги выборов показали, что главное предпочтение избирателей — "Единая Россия", правящая партия. При этом он указал, что КПРФ улучшила свои результаты, а новые партии "выступили весьма и весьма позитивно".

Владимир Путин планирует провести встречу с главами регионов и лидерами фракций по результатам выборов в Госдуму, подтвердил его пресс-секретарь. Дата встречи будет объявлена после ее утверждения, сообщает РИА Новости.

Обработка 95,15% бюллетеней по федеральным спискам показала, что "Единая Россия" набирает 49,64% голосов. У КПРФ — 19,2%, у ЛДПР — 7,47%, у "Справедливой России — За правду" — 7,42%, у партии "Новые люди" — 5,39%. "Яблоко" и "Зеленые" не смогли преодолеть пятипроцентный барьер для прохождения в Госдуму.

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