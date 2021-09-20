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В Пермском крае 21 сентября объявили днем траура

13:24
  • понедельник
  • 20 сентября 2021

Число пострадавших возросло до 28 человек, восемь скончались

28 человек обратились за медицинской помощью после стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ).

Не все их них получили огнестрельные ранения, часть студентов получили травмы, когда спасались от стрелявшего, прыгая из окон второго этажа.

Число погибших остается прежним – восемь человек, подтвердила официальный представитель СКР Светлана Петренко.  Ранее сообщалось о 24 пострадавших.

Напавший на вуз жив и находится в критическом состоянии в больнице. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, он выстрелил в сторону полицейского при задержании и был ранен ответным огнем. Ранее СМИ писали, что преступника ликвидировали.

В связи с трагедией власти Прикамья отменили 20 сентября занятия в школах, техникумах и колледжах региона. 21 сентября в Пермском крае объявили днем траура.

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