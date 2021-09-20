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Баженов, Попов, Романенко и Разворотнева от "ЕР" победили на выборах в Москве

13:14
  • понедельник
  • 20 сентября 2021

Обработано 100% голосов

По итогам обработки 100% протоколов кандидаты от "Единой России" Тимофей Баженов, Евгений Попов, Роман Романенко и Светлана Разворотнева победили в своих округах в Москве.

Баженов побеждает в Бабушкинском избирательном округе. У него 38,40% голосов. В Кунцевском округе побеждает Евгений Попов с 35,17% голосов. Роман Романенко побеждает в Чертановском округе, у него 40,23%. В Нагатинском избирательном округе побеждает Светлана Разворотнева, она набрала 35,72% голосов.

В Ленинградском округе победу одержала Галина Хованская от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". У нее 28,78% голосов.

В Центральном избирательном округе победил самовыдвиженец Олег Леонов. По итогам обработки 100% протоколов у него 26,28% голосов.

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