Политолог: онлайн-голосование увеличивает возможности в реализации прав

Новая система задает положительную тенденцию

Дистанционное электронное и многодневное голосование увеличивает возможности избирателей в реализации своих политических и гражданских прав. Такое мнение в понедельник, 20 сентября, высказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

По мнению политолога, в будущем дистанционное электронное голосование будет использоваться более широко. Этому способствовало участие в онлайн-голосовании президента, премьер-министра, мэра Москвы. Тем самым они мотивировали избирателей, продемонстрировали свое отношение к новому институту и показали, насколько это важно.

Трехдневное голосование задает положительную тенденцию, которая позволяет гражданину сделать свой выбор в удобное для него время, отметил Чеснаков. У россиян должна быть возможность голосовать тогда, когда они считают для себя удобным.

Политолог указал, что это произошло и когда избиратели регистрировались в системе дистанционного электронного голосования: они понимали, что нужно проголосовать как можно быстрее, чтобы освободить для себя субботу и воскресенье, сообщает АГН "Москва".

Минцифры технически готово масштабировать систему дистанционного электронного голосования на всю страну, рассказал ранее глава министерства Максут Шадаев. Он отметил, что в Москве и шести регионах такую форму волеизъявления выбрали очень многие избиратели.

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