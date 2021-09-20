"Направил оружие на меня": полицейский рассказал, как обезвредил стрелявшего в Перми

В результате стрельбы погибли шесть человек, уточнили в СКР

В Пермском крае вторник объявлен Днём траура по погибшим при стрельбе в университете. Этим утром мужчина, вооружённый охотничьим ружьём, проник на территорию вуза и открыл огонь. По данным Следственного комитета, жертвами стали шесть человек. Около тридцати пострадали. Соболезнования выразил Владимир Путин. Нападавший при задержании оказал сопротивление и был ранен. Возбуждено уголовное дело.

На территории Пермского государственного университета в 11 утра было около 3 тысяч учащихся. Вооруженный молодой человек в черной одежде и каске начал хаотично стрелять.

"Слышим выстрелы, поворачиваемся, вот он, в 20 метрах стоит с дробовиком. Разбежались кто куда. Но вроде никого не зацепил здесь, слава Богу. Он как раз по нам стрелял, попал по моей машине. Ну ладно, только машина пострадала", - рассказывает один из студентов.

Первые минуты царит настоящая паника. Никто не понимает, что делать. Университетских корпусов несколько. Где именно находится вооруженный человек, не знает никто. Некоторые студенты начали прыгать из окон второго этажа. Другие, наоборот, затаились в аудиториях.

Число погибших при стрельбе в университете выросло до восьми. Пострадали 24 человека. В основном, это огнестрельные ранения и травмы, полученные при выпрыгивании из окон. На место ЧП отправили 25 медицинских бригад. Полиция тоже прибыла незамедлительно.

Нападавшего обезвредил сотрудник ДПС из первого прибывшего к университету экипажа. Младший лейтенант Константин Калинин вошел в главный корпус, его напарник занялся эвакуацией.

"Забежав в здание на первый этаж, увидел, как молодой человек спускается по лесенкам. Окликнул: бросай! После чего молодой человек направил оружие на меня и произвёл выстрел. После чего я применил огнестрельное оружие. Молодой человек упал. Подбежав к нему, я зафиксировал движение, убрав ружье, патроны и нож в сторону. После чего начал оказывать ему первую медицинскую помощь", - рассказывает Калинин.

По предварительным данным, задержанный - 18-летний студент этого же вуза.

"Личность подозреваемого уже установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен, после чего доставлен в медицинское учреждение. Установлено, что охотничье гладкоствольное ружье, из которого велась стрельба, он приобрел в мае текущего года", - сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

В регионе отменили занятия в школах, колледжах и техникумах. До особого распоряжения всех учащихся перевели на дистанционное обучение. Премьер Михаил Мишустин поручил отправиться в Пермь главам Минобрнауки и Минздрава. Ход расследование уголовного дела - на контроле в Генпрокуратуре.

Лилия Акиньшина, Юлия Олейник, "ТВ Центр".

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