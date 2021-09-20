В Москве открылась выставка о многовековых отношениях с Францией

Выставка продлится до 9 января 2022 года

В музее Московского Кремля проходит выставка "Россия и Франция. 10 веков вместе". Взаимоотношения двух стран можно проследить по уникальным экспонатам, представленным сразу в нескольких залах. Это не просто диалог политиков, а тесные связи выдающихся личностей самых разных эпох. Война, дружба, мелкие недоразумения между двумя державами - всё нашло отражение в письмах, картинах, даже ювелирных украшениях.

Связь двух держав - через судьбы и переплетения эпох. 1000 лет, наполненных любовью, ненавистью, интригами, политикой. Отношения России и Франции никогда не были простыми, но всегда были значительными. Об этом рассказывает выставка в Кремле "Россия и Франция – 10 веков вместе".

"Нам было важно показать, каким образом начинались взаимоотношения между Францией и Россией. И мы привезли сюда чрезвычайно важные документы, чрезвычайно важные памятники", - говорит генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

Их привезли из Англии и Франции, как, например, Реймсское Евангелие. Первая часть его написана кириллицей еще в середине XI века. Книгу, как дорогую реликвию, в свое время показывали и Петру I, и Николаю II. Теперь ее можем увидеть и мы.

"Самым важным и самым редким является Реймсское Евангелие, которое по легенде привезла во Францию будущая королева Франции Анна Ярославна, великая княжна, и которое стало чрезвычайно важным атрибутом коронации французских монархов", - говорит Гагарина.

А рисунок XVIII века художника Демаре Иосиф Сталин получил из рук французского генерала Шарля де Голля во время его визита в Москву. Что было символично. Де Голль стремился к сотрудничеству с Советским Союзом. А событие, изображенное на рисунке, стало началом постоянных дипломатических отношений между Россией и Францией в 1717 году.

"На этом рисунке художника Демаре, мы видим эту официальную встречу Петра I и Людовика XV. В данном случае они идут и протягивают друг другу руки, Петр, как вы видите, склоняется в поклоне, и Людовик тоже", - показывает куратор выставки Светлана Амелехина.

Но самый ранний артефакт начала русско-французских отношений – это уникальная грамота 1063 года. Древний раритет представила Национальная библиотека Франции.

"Грамота содержит единственный сохранившийся автограф Анны Ярославны, одной из дочерей Ярослава Мудрого, который устанавливал отношения с европейскими державами с помощью матримониальной политики, выдавая своих дочерей за властителей других европейских государств", - говорит директор департамента международной и выставочной деятельности Музеев Московского Кремля Екатерина Карасева.

Платье 18 века уже из другой эпохи – расцвета культурных связей. Возможно, единственная из сохранившихся работ модистки королевы Франции Марии Антуанетты. Его шили для жены великого князя Павла Петровича Марии Федоровны в то время, когда Россией правила императрица Екатерина II.

Портреты выдающихся деятелей, драгоценная посуда, украшения, книги, документы, одежда, оружие: все эти предметы – свидетели истории отношении двух государств. Истории разной, но очень насыщенной. Все это можно будет увидеть в Кремле до 9 января будущего года.

Юлия Грабовская, Юрий Тимошин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram