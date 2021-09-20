Разработчики ДЭГ раскрыли детали подсчета голосов с сохранением анонимности

Впервые в системе был реализован функционал отложенного решения

В воскресенье, 19 сентября, завершилось трехдневное электронное голосование за кандидатов в депутаты Госдумы. По данным на 08:00 утра понедельника, 20 сентября, 96,5% москвичей, записавшихся на онлайн-голосование, сделали свой выбор. В электронном голосовании приняли участие 1 943 590 человек, всего на участие в онлайн-голосовании было подано более двух миллионов заявок.

В этом году впервые в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве, развитием блокчейна которой занимается "Лаборатория Касперского", был реализован функционал отложенного решения. Он позволяет избирателю повторно подать свой голос в случае обрыва связи или иного сбоя.

Технология выборки из голосов, поданных последними и предназначенных для учета результатов голосования, предполагает одновременную работу блокчейн-сетей и специализированного криптографического сервиса, которые размещаются в геораспределенном центре обработки данных.

Процедура расшифровки голосов избирателей, воспользовавшихся новой функцией, потребовала дополнительного времени. Эти голоса дополнительно проверяются, чтобы убедиться, что при использовании нового функционала были засчитаны последние по времени данные, а также чтобы удостовериться в полной корректности результатов голосования.

По оценке специалистов "Лаборатории Касперского", время обработки голосов, поданных в таком количестве в режиме отложенного решения на данной инфраструктуре, значительно превысило первоначальные ожидания. В настоящее время команда разработки в компании работает над ускорением проверки отложенных голосов в будущих голосованиях.

При этом в Департаменте информационных технологий города Москвы подтвердили, что все голоса избирателей сохранены, ни один из них не потерян. Это стало возможно в том числе благодаря бумажному следу, который печатался принтерами во время голосования в Общественном штабе, так как зашифрованные данные из блокчейна позволяют перепроверить полученные в ходе подсчета голосов данные.

19 сентября генеральный директор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский рассказал, как системе электронного голосования удалось справиться с кибератаками. По его словам, в результате атак происходит "деградация функционала". Однако в случае с голосованием все прошло в штатном режиме.

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