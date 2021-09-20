Собянин объявил о победе кандидатов из его списка на выборах в Госдуму

Он поблагодарил всех, кто проголосовал

В Москве, как и по всей стране, сегодня подводят итоги прошедших выборов. Помимо депутатов Государственной Думы, в столице проходили довыборы в Мосгордуму, а в районе Щукино выбирали муниципальный совет.

Уже почти на всех округах столицы обработано 100% протоколов выборов в Госдуму по одномандатным округам. Согласно последним данным, в Бабушкинском округе побеждает Тимофей Баженов от партии "Единая Россия". У него 38,4% голосов. В Кунцевском округе – Евгений Попов, 35,17%. В Ленинградском избирательном округе победу одержала Галина Хованская, от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За Правду". Её результат -28,78%. В Люблинском избирательном округе победу одержал Петр Толстой от "Единой России". У него почти 46% голосов. В Медведковском округе победил Дмитрий Певцов, самовыдвиженец набрал 38,23%. В Нагатинском округ лидирует Светлана Разворотнева от партии "Единая Россия", у нее 35,75%. Самовыдвиженец Анатолий Вассерман победил в Преображенском округе, у него 33,68%. Другой самовыдвиженец - Олег Леонов - в Центральном округе набрал почти 26,5% голосов. В Чертаново победу одержал Роман Романенко от партии "Единая Россия", у него 40,23%.

На своем сайте мэр Москвы опубликовал пост, где вновь поблагодарил москвичей, которые пришли на участки. Явка в этом году составила около 50%. Отдельно Сергей Собянин выразил слова благодарности команде "Единой России", участники которой пришли в каждый район, дом, двор и выслушали предложения людей. Теперь, по словам главы города, составленную программу предстоит реализовать.

"Завершились выборы в Государственную думу. Важнейшие выборы, которые определят стратегию развития нашей страны на ближайшие пять лет. Москвичи проявили очень высокую активность - около 50% избирателей пришли на избирательные участки или отдали свой голос в системе электронного голосования. Спасибо вам, друзья, за то, что проявили свою гражданскую позицию. Итоги голосования отражают всю палитру мнений и убеждений, которых придерживаются жители нашего города", - написал Сергей Собянин.

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