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Профессора МФТИ Голубкина заподозрили в передаче данных голландскому ученому

14:55
  • понедельник
  • 20 сентября 2021

Защита его вину отрицает

Российского ученого Валерия Голубкина обвинили в передаче отчетов координатору проекта самолета HEXAFLY-INT (High-SpeedEXperimental FLY Vehicles), голландцу Йохану Стиланту.
Суд отправил под арест обвиненного в госизмене профессора МФТИ

В этом выражается его вина в государственной измене, рассказал ТАСС адвокат ученого Иван Павлов. По его словам, Голубкин в ноябре 2018 года сделал это по указанию своего начальника.

Голубкина арестовали в апреле 2021 года по статье о госизмене. Подробности дела не приводятся из-за секретности.

Голубкин на сайте Московского физико-технического института значится профессором кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики. Он занимался гиперзвуковым обтеканием элементов летательных аппаратов, оптимизацией аэродинамических форм, а также генетическими алгоритмами оптимизации.

Ранее В МФТИ заявили, что профессор лишь читал лекции в институте и доступа к материалам, составляющим гостайну, не имел. Основная его работа – в Центральном Аэродинамическом институте имени Жуковского (ЦАГИ).

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Профессор МФТИ Валерий Голубкин
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