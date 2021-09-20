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ЦИК обработал 99% избирательных протоколов

14:24
  • понедельник
  • 20 сентября 2021

"Единая Россия" набирает 49,82% голосов

Партия "Единая Россия" набирает 49,82% голосов избирателей по результатам обработки 99% протоколов участковых избирательных комиссий.
Как прошли трехдневные выборы в России

По данным Центризбиркома, за КПРФ отдали голоса 19% избирателей. Третье место остается за ЛДПР с 7,48% голосов. В пятерку партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва, вошли также "Справедливая Россия —за правду" (7,42%) и "Новые люди" (5,35%).

Не сумели преодолеть пятипроцентный барьер партии "Яблоко" и "Зеленые", следует из данных на официальном сайте ЦИК.

Президент России Владимир Путин положительно оценил результаты партии "Единая Россия" на прошедших парламентских выборах. Российский лидер планирует провести встречу с главами регионов и лидерами фракций по результатам выборов.

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