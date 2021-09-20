В Москве горел ангар

Площадь пожара составила 400 квадратных метров

В Войковском районе Москвы произошел крупный пожар на складе. Металлический ангар загорелся на улице Нарвская. Пламя быстро распространилось по всему помещению, угрожая припаркованным вблизи автомобилям.

Чёрный дым был виден даже в соседних округах. Ситуация осложнялась тем, что в соседнем складе хранились баллоны с кислородом. Когда спецслужбы прибыли на место, огнем было охвачено 400 квадратных метров. Через полтора часа пожар был полностью потушен.

Информации о пострадавших не поступало. Сейчас идет проливка конструкций.

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