ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве горел ангар

15:43
  • понедельник
  • 20 сентября 2021

Площадь пожара составила 400 квадратных метров

В Войковском районе Москвы произошел крупный пожар на складе. Металлический ангар загорелся на улице Нарвская. Пламя быстро распространилось по всему помещению, угрожая припаркованным вблизи автомобилям.

Чёрный дым был виден даже в соседних округах. Ситуация осложнялась тем, что в соседнем складе хранились баллоны с кислородом. Когда спецслужбы прибыли на место, огнем было охвачено 400 квадратных метров. Через полтора часа пожар был полностью потушен.

Информации о пострадавших не поступало. Сейчас идет проливка конструкций.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Работа пожарно-спасательных подразделений на месте возгорания в металлическом ангаре на территории промзоны
Работа пожарно-спасательных подразделений на месте возгорания в металлическом ангаре на территории промзоны
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.