Онлайн-голосование привлекло ранее не голосовавших избирателей – эксперт

ДЭГ - это очень удобно

Трехдневное голосование и система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) сделали явку в Москве очень высокой.

Об этом заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский в ходе брифинга по итогам проведения выборов в Москве.

Он отметил, что явка для столицы около 50% - очень высокая, что говорит о том, что в выборах участвовали даже те люди, которые ранее не голосовали.

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. Более двух миллионов человек были включены в реестр ДЭГ в Москве. Явка на онлайн-голосование в столице составила 96,5%.

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