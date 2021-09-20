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СКР уточнил число жертв стрельбы в Перми

15:01
  • понедельник
  • 20 сентября 2021

Шесть человек погибли, еще 28 пострадали

В результате стрельбы в университете в Перми, по уточненным данным, погибли шесть человек. Об этом в понедельник, 20 сентября, рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
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Еще 28 пострадавших обратились за медицинской помощью, часть из них госпитализирована с травмами и ранениями различной степени тяжести.

В рамках расследования уголовного дела об убийстве следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и очевидцев происшествия, собирают сведения о подозреваемом. Также на место направлены следователи-криминалисты Главного управления криминалистики СК России для оказания практической помощи в расследовании, сообщается на официальном сайте Следкома.

Утром 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Нападавший выстрелил в сторону полицейского при задержании и был ранен ответным огнем. В настоящее время он находится в критическом состоянии в больнице.

Вторник, 21 сентября, объявлен в Пермском крае днем траура.

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