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Социологи: "Единая Россия" была лидером электоральных предпочтений с июля

14:57
  • понедельник
  • 20 сентября 2021

По мере приближения выборов отрыв ЕР становился все более заметным

Исследования Института социального маркетинга (ИНСОМАР) показывали, что партия "Единая Россия" за месяцы до выборов лидировала среди избирателей. Об этом в понедельник, 20 сентября, рассказала директор исследовательских проектов ИНСОМАР Наталья Евсеева.
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ИНСОМАР проводил исследование на протяжении всего лета, начиная с июля. Уже в начале этого месяца было видно, что электоральные предпочтения сформированы у значительной части определившихся респондентов. По словам Евсеевой, лидером у избирателей являлась "Единая Россия".

Социолог отметила, что по мере приближения Единого дня голосования отрыв "Единой России" становился все более заметным.

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. Более 2 млн человек были включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Явка на онлайн-голосование в столице составила 96,5%.

"Единая Россия" лидирует по результатам выборов, набирая почти 50% голосов. Пятипроцентный барьер для прохождения в Госдуму преодолели также КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия — За правду" и "Новые люди".

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