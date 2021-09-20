Социологи: "Единая Россия" была лидером электоральных предпочтений с июля

По мере приближения выборов отрыв ЕР становился все более заметным

Исследования Института социального маркетинга (ИНСОМАР) показывали, что партия "Единая Россия" за месяцы до выборов лидировала среди избирателей. Об этом в понедельник, 20 сентября, рассказала директор исследовательских проектов ИНСОМАР Наталья Евсеева.

ИНСОМАР проводил исследование на протяжении всего лета, начиная с июля. Уже в начале этого месяца было видно, что электоральные предпочтения сформированы у значительной части определившихся респондентов. По словам Евсеевой, лидером у избирателей являлась "Единая Россия".

Социолог отметила, что по мере приближения Единого дня голосования отрыв "Единой России" становился все более заметным.

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. Более 2 млн человек были включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Явка на онлайн-голосование в столице составила 96,5%.

"Единая Россия" лидирует по результатам выборов, набирая почти 50% голосов. Пятипроцентный барьер для прохождения в Госдуму преодолели также КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия — За правду" и "Новые люди".

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