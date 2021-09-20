Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со стрельбой в Перми

Мэр столицы потрясен вооруженным нападением на Пермский государственный университет

Мэр Москвы Сергей Собянин направил соболезнования губернатору Пермского края Дмитрию Махонину в связи со стрельбой в одном из высших учебных заведений Перми.

Мэр столицы подчеркнул, что он потрясен вооруженным нападением на Пермский государственный университет, в результате которого погибли люди. В этот трудный час Москва разделяет боль и страдания жителей края.

Собянин попросил главу региона передать искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Стрельба в ПГНИУ в Перми произошла утром 20 сентября. На территорию кампуса проник мужчина в маске и открыл огонь из травматического пистолета. В результате погибли шесть человек, пострадали более двадцати. Нападавший, 18-летний студент Тимур Бекмансуров, получил ранения при сопротивлении полицейским. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц. Расследование передано в центральный аппарат СКР.

Соболезнования родным погибших, а также пострадавшим при стрельбе выразил президент России Владимир Путин. По его поручению в Пермь отправились министр науки и высшего образования Валерий Фальков и глава Минздрава Михаил Мурашко.

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