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Борт МЧС отправился в Пермь для эвакуации пострадавших при стрельбе

15:22
  • понедельник
  • 20 сентября 2021

На место происшествия вылетели главы Минздрава и Минобрнауки

Пострадавших в результате стрельбы в Пермском университете планируют эвакуировать в Москву. Из Жуковского вылетел спецборт МЧС. Решение об эвакуации раненых в столицу примут московские врачи после консилиума.
Стало известно, когда откроется школа в Казани, где произошла стрельба

Ил-76 оборудован специальными медицинскими модулями, в каждом из которых можно разместить четырех пострадавших. На борту самолета - врачи Федерального центра медицины катастроф, группа психологов МЧС и сотрудники отряда "Центроспас" МЧС России.

В Пермь спецбортом по поручению премьер-министра Михаила Мишустина вылетели также министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минобрнауки Валерий Фальков. На место происшествия летят и сотрудники Следственного комитета: они выяснят обстоятельства стрельбы в одном из вузов Перми, в результате которой погибли шестеро студентов, еще 24 пострадали, передает ТАСС.

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