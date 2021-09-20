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Памфилова рассказала о кибератаках на ресурсы ЦИК

15:49
  • понедельник
  • 20 сентября 2021

Это осложнило работу комиссии

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что, по предварительным данным, в Госдуму проходят пять партий.

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"Это расширение политического разнообразия", - оценила она (цитата по ТАСС).

Согласно информации с сайта ЦИК, в парламент проходят "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – Патриоты - За правду" и "Новые люди". Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

В ряде одномандатных округов победили представители "Родины", "Партии роста" и "Гражданской платформы", а также пятеро самовыдвиженцев.

Выступая в инфоцентре Центризбиркома в понедельник, Памфилова рассказала, что комиссия в ходе выборов в Госдуму столкнулась с беспрецедентными кибератаками.

"Коллеги, что осложнило нашу жизнь в этот раз? Беспрецедентные кибератаки. И на сайт, и на все наши ресурсы. Впервые за много лет были определенные технические нюансы, проблемы. Удивительно, что мы выдержали все эти кибератаки", - сказала Памфилова.

Глава ЦИК сообщила, что более 25 тысяч избирательных бюллетеней в 35 субъектах признаны недействительными. По ее оценке, в масштабах страны это "мизерный, ничтожный результат".

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