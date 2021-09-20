Глава ЦИК назвала дату окончательного подведения итогов выборов

Выборы состоялись, явка превысила 51%

Результаты выборов в Госдуму могут быть окончательно подведены в пятницу, 24 сентября. Об этом рассказала председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

Памфилова заявила, что выборы состоялись — явка избирателей составила 51,68%. Уже можно предположить, что в нижнюю палату парламента проходят не четыре, а пять партий. С учетом результатов в одномандатных округах в Госдуме будут представители от восьми партий: пяти парламентских, три непарламентские.

Комментируя предварительные итоги голосования, глава ЦИК подтвердила, что партия "Единая Россия" набрала больше всего голосов и обеспечила себе конституционное большинство в нижней палате парламента. При этом Памфилова отметила, что ЕР "немного уменьшила свой результат по сравнению с 2016 годом".

Председатель Центризбиркома призвала коллег в регионах не торопиться с подведением итогов выборов. ЦИК дает время, чтобы были приняты и максимально внимательно рассмотрены все жалобы, связанные с ходом голосования. В случае выявления нарушений или малейших сомнений в чистоте следует решительно отменять результаты голосования, поскольку "это залог нашей репутации", подчеркнула Памфилова.

Вместе с тем глава ЦИК заявила, что в России создана максимально прозрачная система волеизъявления, в которой ни одно правонарушение невозможно скрыть, сообщает РИА Новости.

По результатам обработки 99,69% протоколов участковых избирательных комиссий по федеральным спискам "Единая Россия" набирает 49,85% голосов. У КПРФ — 18,96%, у ЛДПР — 7,5%. "Справедливая Россия — За правду" получила 7,44% голосов избирателей, "Новые люди" — 5,33%. Партии "Яблоко" и "Зеленые" не сумели преодолеть пятипроцентный барьер для прохождения в Госдуму.

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