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Путин продлил действие российского продовольственного эмбарго

15:52
  • понедельник
  • 20 сентября 2021

Мера действует в отношении стран, поддержавших антироссийские санкции

Продовольственное эмбарго в отношении стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции, будет действовать и в 2022 году. Указ "О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ" подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
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Эмбарго было введено указом президента от 6 августа 2014 года.  Оно действовало в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список вошли присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, позже - Украина и Великобритания.

Под запретом – мясная, молочная и рыбная продукция, овощи и фрукты, субпродукты и жир животных, животное масло. С 6 августа 2015 года продукция из "санкционных" стран подлежит уничтожению. А ее транзит через российскую территорию возможен только при использовании пломб ГЛОНАСС и учетных талонов у водителей, передает "Интерфакс".

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