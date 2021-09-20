Путин продлил действие российского продовольственного эмбарго

Мера действует в отношении стран, поддержавших антироссийские санкции

Продовольственное эмбарго в отношении стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции, будет действовать и в 2022 году. Указ "О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ" подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Эмбарго было введено указом президента от 6 августа 2014 года. Оно действовало в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список вошли присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, позже - Украина и Великобритания.

Под запретом – мясная, молочная и рыбная продукция, овощи и фрукты, субпродукты и жир животных, животное масло. С 6 августа 2015 года продукция из "санкционных" стран подлежит уничтожению. А ее транзит через российскую территорию возможен только при использовании пломб ГЛОНАСС и учетных талонов у водителей, передает "Интерфакс".

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