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Система онлайн-голосования в Москве отработала без сбоев

16:01
  • понедельник
  • 20 сентября 2021

Специалисты отразили более 950 кибератак на инфраструктуру дистанционного электронного голосования

Система онлайн-голосования в Москве в ходе выборов 17-19 сентября отработала без сбоев. Об этом в понедельник, 20 сентября, рассказали в столичном департаменте информационных технологий.
Эффективно и перспективно: как прошло онлайн-голосование на выборах

Во время голосования система дала всем зарегистрированным избирателям возможность сделать свой выбор, а при необходимости – воспользоваться функцией "отложенное решение". Итоговая явка на онлайн-голосование превысила 96%, что говорит о высоком интересе со стороны избирателей и доверии к самой системе.

Стабильную работы системы обеспечивали специалисты департамента информационных технологий Москвы. Они отразили более 950 кибератак на инфраструктуру дистанционного электронного голосования.

Что касается сроков подведения результатов онлайн-голосования, они связаны с дополнительными проверками из-за функции "переголосования", которая позволяет избирателю вернуться к бюллетеню и повторно подать голос при технических сбоях — например, пропаже связи или зависшем компьютере.

Процедура расшифровки таких голосов потребовала дополнительных проверок, чтобы убедиться, что при использовании нового функционала были засчитаны именно последние по времени данные. Данные о результатах ДЭГ были переданы утром 20 сентября, сообщает РИА Новости.

В 2021 году впервые в системе дистанционного электронного голосования в Москве, развитием блокчейна которой занимается "Лаборатория Касперского", был реализован функционал отложенного решения. В компании рассказали, как осуществляется подсчет голосов избирателей при онлайн-голосовании.

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