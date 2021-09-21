Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака

Звезды рекомендуют Ракам заняться ручным трудом, а Стрельцам день подарит спокойствие
♈ Овен
Полнолуние вынесет наружу ваши тайные желания, поэтому будьте готовы к разоблачению. Не пытайтесь устраивать скандалы: от них пострадает только ваша самооценка.
♉ Телец
Ваши рабочие и творческие процессы затормозятся, придется временно остановить деятельность. Наслаждайтесь вынужденным отдыхом, восстанавливайте силы.
♊ Близнецы
Захочется рвать и метать из-за несправедливых решений, но не делайте поспешных выводов. Энергетика дня негативная, поэтому у всех происходят неудачи.
♋ Рак
Хороший день для работы на участке или дома. Если вы давно откладываете, наступило время X. Ручной труд облагораживает, поэтому воспринимайте его как отдых от интеллектуальных задач.
♌ Лев
Возможно, ваше эго пострадает, ведь вам не нравится, когда планы рушатся. Но день именно такой, и вам остается только держать под контролем шквал негативных эмоций. Пейте больше воды и медитируйте.
♍ Дева
Полнолуние влияет даже на работу офисной техники. Но у вас все в порядке с самодисциплиной, поэтому работа будет сделана, и вы ничего не потеряете.
♎ Весы
Неблагоприятный период, на время которого лучше остаться дома. Слишком высок риск травм и аварий. Займитесь рутинными задачами, не требующими сосредоточенности. Позвольте себе полноценный моральный релакс.
♏ Скорпион
Несмотря на полнолуние, день для вас окажется неплохим. В офисе, если вы тщательно продумаете задания и делегируете их коллегам, работа наладится. Главное – регулярно проверяйте, что сделано.
♐ Стрелец
Интересный день, он подарит спокойствие. Постоянная спешка, в которой вы живете, отойдет на второй план. Вы не почувствуете негатива – только приятную тишину внутри.
♑ Козерог
Получив с утра дозу отрицательных эмоций, вы тут же начнете искать причины. Не нужно этого делать, просто примите происходящее, станьте свидетелем жизни.
♒ Водолей
Вы удивитесь, куда делась ваша импульсивность. Вас окутает лень, желание просто лежать и получать удовольствие от просмотра кино. Вы редко позволяете себе подобный досуг, поэтому насладитесь им сполна.
♓ Рыбы
Если вы планировали путешествие, лучше его отложить до тех пор, пока вибрации космоса не придут в норму. Развлеките себя другими способами: через творчество, общение, чтение, наведение порядка в квартире.
Гороскоп составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram