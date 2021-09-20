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Вассерман победил на выборах в своем округе

16:37
  • понедельник
  • 20 сентября 2021

Самовыдвиженец набрал 33,66% голосов

Самовыдвиженец Анатолий Вассерман победил на выборах в Госдуму в Преображенском одномандатном округе №205 в Москве по итогам обработки 100% протоколов.

По данным с сайта ЦИК, публицист Вассерман набрал 33,66% голосов. Второе место в этом округе занял кандидат от КПРФ Сергей Обухов - 24,18%. На третьем месте кандидат от партии "Яблоко" Алена Попова, у нее 6,92% голосов.

Анатолий Вассерман входил в команду Сергея Собянина на выборах. Помимо журналиста, туда вошли предприниматель Евгений Нифантьев, врач-педиатр Александр Румянцев и другие.

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