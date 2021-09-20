Вассерман победил на выборах в своем округе

Самовыдвиженец набрал 33,66% голосов
Самовыдвиженец Анатолий Вассерман победил на выборах в Госдуму в Преображенском одномандатном округе №205 в Москве по итогам обработки 100% протоколов.
По данным с сайта ЦИК, публицист Вассерман набрал 33,66% голосов. Второе место в этом округе занял кандидат от КПРФ Сергей Обухов - 24,18%. На третьем месте кандидат от партии "Яблоко" Алена Попова, у нее 6,92% голосов.
Анатолий Вассерман входил в команду Сергея Собянина на выборах. Помимо журналиста, туда вошли предприниматель Евгений Нифантьев, врач-педиатр Александр Румянцев и другие.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram